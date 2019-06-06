بالفيديو.. والي وهران يكرّم عون الحماية المدنية البطل سحنون عبد القادر

إستقبل مساء اليوم الخميس والي وهران مولود شريفي، عون الحماية المدنية البطل سحنون عبد القادر.

حيث أثنى والي وهران على العمل البطولي لعون الأمن سحنون عبد القادر لإنقاذ ضحايا الحريق وهو بالزي المدني.

كما قام الوالي شريفي بتكريم سحنون رفقة اعوان الحماية المدنية الأخرين الذين ساهموا في انقاذ بعض المواطنين،

وذلك بعد حادثة احتراق مبنى بحي المدينة الجديدة.

كماتم تكريم عدد من اعوان الحماية المدنية الذين ساهموا اليوم في إجماذ الحريق وإنقاذ إمراتين من الهلاك وسط النار.

للإشارة، قام سحنون ورفقائه بإنقاذ امراتين من حريق مهول كاد أن يودي بحياتهما، بولاية وهران، لولا فضل الله ثم تدخل البطل سحنون ورفقائه.