بالفيديو: والي وهران يكشف تاريخ خروج أوّل سيارة فيات في الجزائر

كشف والي ولاية وهران سعيد سعيود تاريخ إنتاج اول سيارة إيطالية من نوع فيات بمنصع وهران في لقاء خاص مع الأسرة الاعلامية المحلية.

وأعلن في سعيد سعيود في منتدى جريدة الجمهورية نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر سنة 2023 سيكون تاريخ خروج أوّل سيارة “فيات” الإيطالية، من المصنع الجاري إنجازه بوهران. وذلك بعد الانتهاء من أشغال إنجازه بالمنطقة الصناعية في طفراوي الذي سيتربع على مساحة 132 هكتار. وكانت هذه الارض مخصصة سابقا لمنصع بيجو وكل ماتم إنتاجه يصبح لمجمع “ستيلانتيس” لصناعة فيات بحكم انه ينتج علامة بيجو الفرنسية.

وتابع المسؤول الاول على الولاية أن مجمع “ستيلانتيس” الإيطالي يشرف على 16 علامة من بينها بيجو ورونو كذا فيات ومازيراتي وكريزلر سيتروان وسيمكا ولكن الإتفاقية بين الجزائر وهذا المجمع وقعت على سياة فيات.

وكان الإتقاف في الاول على أن يكون تاريخ خروج أوّل سيارة فيات في الجزائر مابين شهر نوفمبر وديسمبر 2023. وسيتم نقل المياه من تليلات إلى غاية مصنع طفراوي وكذا قنوات اللصرف الصحي إلى الكرمة. بالإضافة إلى الكهرباء التي سيتم نقله من عين تموشنت إلى طفراوي. كما ان هناك عملية التنظيف. وكذا تهديم بعض البنايات غير شرعية متواجدة على امستوى الوادي الذي يمر بالقرب من المصنع.

وكان كارلوس تافاريس، الرئيس المدير العام لمجموعة ستيلانتيس، وعد، خلال مراسم توقيع الإتفاقية مع الجزائر ، بجلب أفضل السيارات للجزائر. ذات جودة وفي متناول الجميع.