بالفيديو.. والي وهران يمنح ميداليات من الذهب 22 قيراط لبن عيادة وبونجاح وبلايلي

قررت مصالح ولاية وهران تنظيم تكريم على شرف ثلاثة لاعبين من المنتخب الوطني المحلي، من أبناء مدينة وهران.

وعزمت مصالح الولاية، هذه المرة، على أن يكون حفل التكريم في مراسم تليق بمقام الأبطال الثلاثة، وهم اللاعبون يوسف بلايلي، بغداد بونجاح، وحسين بن عيادة.

وأمر والي وهران سعيد سعيود بإعداد ميداليات من الذهب الخالص، سيتم منحها للاعبين الثلاثة من طاقم منتخب أسياد العرب.

وتحصلت “النهار أونلاين” على مشاهد حصرية للميداليات الثلاثة التي سيجري منحها للأبطال الثلاثة.

وعلمت “النهار أونلاين” أن الميداليات جرى صنعها من الذهب 22 قيراط، وهي تحمل على أحد وجهيها اسم ولقب اللاعب، ورقم قميصه، وفي أعلاها الجهة المانحة للميدالية.

وتم ربط كل ميدالية من الميداليات الثلاثة بعقد يحمل الألوان الثلاثة الموجودة في الراية الوطنية وهي الأخضر، والأبيض والأحمر.

وسبق أن نظمت مصالح ولاية وهران في وقت سابق تكريما على شرف اللاعبين بلايلي وبونجاح، في وقت والي سابق، حيث جرى منحهم أطقما من الأواني، وهي الحادثة التي ظلت راشخة في أذهان الجزائريين، بعدما تحولت من تكريم إلى “مسخرة”، على خلفية ما اعتبره الجزائريون إهانة لأبطال إفريقيا في ذلك الوقت.

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