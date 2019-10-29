بالفيديو.. وزارة الداخلية توثق التجاوزات بالكنائس التي أغلقتها

بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية صلاح الدين دحمون بخصوص غلق أماكن غير شرعية للعبادة.
نشرت وزارة الداخلية والجماعات فيديو موثق، ينير الرأي العام عن طبيعة التجاوزات التي تم الوقوف عليها من طرف مصالح الدولة بهذه الأماكن غير المرخصة.
وأكد وزير الداخلية أن الاجراءات المتخذة بخصوص أماكن العبادة غير المرخصة، نابعة من حرص السلطات العمومية على تطبيق قوانين الجمهورية.
هام -التجاوزات المسجلة بأماكن العبادة غير المرخصة التي تم اغلاقها
🔴 هام بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية السيد #صلاح_الدين_دحمون بخصوص غلق أماكن غير شرعية للعبادة. تنشر وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية فيديو موثق، ينير الرأي العام عن طبيعة التجاوزات التي تم الوقوف عليها من طرف مصالح الدولة بهذه الأماكن غير المرخصة.شاهد
Publiée par Ministère de l’Intérieur -Algérie وزارة الداخلية – الجزائر sur Mardi 29 octobre 2019
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