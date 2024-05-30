بالفيديو: وزارة السكن تكشف عن برنامج عدل 3 

نشرت وزارة السكن والعمران والمدينة مساء اليوم الخميس فيديو حول انطلاق التسجيلات والاكتتاب في برنامج عدل 3.

وأوضحت وزارة السكن في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعلن عن انطلاق التسجيلات والاكتتاب في برنامج عدل ابتداءً من 5 جويلية القادم.

وجاء قرار الإعلان عن تاريخ التسجبل والإكتتاب في برنامج عدل 3 خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية خنشلة.

وخلال لقاء جمع رئيس الجمهورية مع المجتمع المدني بخنشلة كشف عن برامج السكن بالولاية. كما أكد أنه تقرر “انطلاقا من اليوم إضافة 2000 مسكن ريفي”, وهي حصة تضاف الى “ال4000 مسكن ريفي المبرمج”.

وأضاف رئيس الجمهورية أنه بالنسبة للمناطق الجبلية, “سنمنح إعانة بقيمة 100 مليون سنتيم”.