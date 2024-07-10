بالفيديو.. وزارة السكن والعمران والمدينة تستعرض مميزات ملعب “حسين آيت أحمد”

استعرضت وزارة السكن والعمران والمدينة، الملعب الجديد لتيزي وزو، الخاص بفريق شبيبة القبائل، والذي يحمل اسم المجاهد الراحل “حسين آيت أحمد”.

وأطلقت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لهذا الملعب، تزامنا مع تدشينه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأظهر هذا الفيديو، أدق التفاصيل التي تميز ملعب “حسين آيت أحمد”، الذي يتسع لـ50 ألف متفرج، والتي تجعل منه أحد أفضل الملاعب الجزائرية، والإفريقية.

https://www.facebook.com/MHUV.GOV/videos/994733042329998