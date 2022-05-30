بالفيديو..وزيرة فرنسية تتحدث عن فضيحة نهائي “التشمبينزليغ”

تحدثت صبيحة اليوم الإثنين، وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي كاستيرا، عن فضيحة دخول الجماهير بدون تذاكر لحضور نهائي رابطة الأبطال.

وصرحت الوزيرة كاستيرا لقناة “أر تي إل” الفرنسية. اليوم الإثنين:”تجمع جماهير نادي ليفربول جرى بدون تذاكر أو بتذاكر مزورة”.

وأضافت المتحدثة:”كان الكثير من الجماهير عند مدخل الملعب، لذا استغل البعض منهم الوضع ودخلوا للملعب متسللين دون تذاكر”.

كما أوضحت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي كاستيرا:”حوالي 30 إلى 40ألف مشجع إقتحموا أبواب الملعب دون تذكرة اللقاء”.

يذكر أن، نهائي رابطة الأبطال الذي جرى بملعب “ستاد دوفرنس” بفرنسا، عرف تأجيلا بنصف ساعة بسبب شغب جماهيري.