بالفيديو.. وزير التجارة يلقى محاضرة بمسجد بوروبة حول الإسراف في الإستهلاك

ألقى وزير التجارة كمال رزيق محاضرة حول الإسراف في استهلاك المواد الغذائية وتبعاته الصحية على الفرد والمجتمع.

المحاضرة بعنوان “سلوك الفرد المسلم بين الإسراف والتقتير” تحدث الوزير خلالها عن الأسواق والمواد الغذائية وعادات الجزائريين في الاستهلاك.

وألقى الوزير كمال رزيق المحاضرة قبل صلاة الجمعة بمسجد طارق بن زياد ببوروبة ولاية الجزائر.

وتحدت الوزير عن الاصابات بمرض السرطان التي يسببها الاستهلاك المفرط لبعض المواد الغذائية كالسكر مثلا.