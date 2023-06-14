بالفيديو.. وزير التعليم الفرنسي السابق يدافع عن الجزائر

تحدى وزير التعليم الفرنسي السابق فرانسوا بايرو الانتقادات الموجهة للجالية الجزائرية للتنديد بقضايا الهجرة.

وأشار فرانسوا بايرو إلى أن هناك مسؤولين بارزين يعتقدون أن اتفاقية 1968 غير مرضية. بصفته زعيم حزب MoDem الوسطي، الذي شارك في حكومة إدوار فيليب خلال الولاية الأولى لإيمانويل ماكرون.

ويعتقد بايرو أنه يجب مناقشة فكرة التركيز على الجزائر للمشاكل التي تواجهها في فرنسا. ويذكر أن هناك ما بين مليونين ومليونين ونصف مليون جزائري في فرنسا ، يعملون ويعيشون في البلاد.

وأطلق الدبلوماسي المتقاعد كزافييه درينكور حملة للتنديد باتفاقية عام 1968، ومنح بعض الحقوق للجزائريين في فرنسا.

هذه الحملة ، التي خاضها الدبلوماسي بقوة ، تشير إلى أنها ليست مجرد رأي شخصي يتم التعبير عنه عبر وسائل الإعلام.

وتبعت مواقف كزافييه درينكور مواقف رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب والرئيس الحالي لمجلس الشيوخ، جيرار لارش. اللذان يشتركان في نفس وجهة نظر السفير السابق. لذا يبدو أن هذا الضجيج الإعلامي يهيئ الرأي العام الفرنسي والسلطات الجزائرية لطلب مراجعة متعمقة. أو حتى إنهاء تام ، لهذا النص الذي يعتبر عفا عليه الزمن من الجانب الفرنسي.

أخيرًا ، يؤكد فرانسوا بايرو أنه حتى في الجزائر ، يُعتقد أن اتفاقية 1968 تتطلب تحديثًا لضمان حقوق الجزائريين. الذين يعيشون في فرنسا أو يرغبون في الاستقرار هناك بشكل أفضل. ونادرا ما تُحترم هذه الحقوق، لا سيما فيما يتعلق بإصدار التأشيرات. التي لا تزال في أدنى مستوياتها على الإطلاق رغم تصريحات الرئيس الفرنسي ووزير الداخلية ، جيرالد دارمانين. بإعلان رفع قرار تخفيض التأشيرات إلى النصف. عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.

ويتناقض هذا الإعلان مع ارتفاع عدد حالات الرفض التي وصلت إلى 90٪. مما دفع المتقدمين للتوجه إلى إسبانيا رغم تجميد الجزائر معاهدة الصداقة مع هذا البلد.