بالفيديو.. وزير الخارجية الفرنسي يتوعد الحراڤة “سأجعل حياتكم مستحيلة”

تحدث وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، خلال حلوله ضيفا على قناة فرانس إنتر عن المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا.

وأعطى الوزير الفرنسي توضيحات فيما يتعلق بمشروع قانون الهجرة الخاص به والذي سيتم مناقشته في القريب العاجل.

وأوضح جيرالد دارمانين أنه كان يعمل على “جعل الحياة مستحيلة على المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا”.

وأوضح أنه بالنسبة له، من غير المفهوم أن الشخص الذي يتم تشجيعه على مغادرة الأراضي الفرنسية. على سبيل المثال، لا يزال يحق له الحصول على سكن اجتماعي.

وقال “الهجرة غير الشرعية، ضارة بالبلاد. وغير خاضعة للسيطرة الكافية، وطرد المهاجرين غير الموثقين لا يتم حاليا بالشكل الأمثل”.

في الواقع، يتذكر أنه لطرد شخص مشمول بأمر الطرد من الأراضي الفرنسية. حيث قال “من الممكن أن يكون هناك ما يصل إلى 12 استئنافًا، لكن عند الاستئناف، لا يمكن طرد الشخص”.

وتمنع الاستئنافات الإدارية المتكررة التنفيذ السليم للعديد من أوامر الطرد من الأراضي الفرنسية. لذلك يهدف مشروع قانون الهجرة الخاص به إلى وقف هذا النظام، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ترحيل 4000 مهاجر إضافي كل عام.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن القانون الخاص بالهجرة والذي سيتم مناقشته قريبا في فرنسا سيجعل حياتهم مستحيلة.