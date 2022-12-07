بالفيديو.. وزير الداخلية الفرنسي يوجه رسالة إلى الحراڤة

أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أن قانون الهجرة الجديد. يهدف بشكل أفضل إلى طرد الأجانب المتواجدين على الأراضي الفرنسية على أساس غير نظامي. ودمج أفضل لأولئك الذين سيبقون في فرنسا.

وفي حديثه عن موقع France info ، استذكر الوزير الفرنسي الخطوط العريضة لمشروع القانو.ن الذي أعدته وزارته بالتعاون مع وزير العمل الفرنسي اوليفييه دوسوبت.

وشدد الوزير على أن نص الحكومة سيهدف أولاً إلى تطبيق التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية “بحزم أكبر”.

وقال في ذات السياق “نخطط لطرد الأشخاص الذين لا يحترمون حقنا. الأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني ولا يعملون أو لديهم سجل جنائي أو OQTF”.

كما أشار إلى أنه طلب، في 17 نوفمبر الماضي، من الحكام تطبيق التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF). على “جميع” الأجانب في وضع غير نظامي.

وقال إن فرنسا تُطبَّق القانون بقوة أكبر في ظل رئاسة إيمانويل ماكرون في عهد أسلافه. ومع ذلك ، اعتبر الوزير أن هذا لا يزال غير كافٍ، مما يفسر الحاجة إلى أن نكون أكثر حزماً ضد المهاجرين غير الشرعيين.

“نريد أولئك الذين يعملون ، لا نريد من يسرق”

وأكد وزير الداخلية أن النص الذي أعدته الحكومة الحالية يتضمن أيضًا قسمًا “للتكامل”. وأشار إلى أنه ينص على إنشاء تصريح إقامة للأجانب العاملين في الحرف. مثل المطاعم والبناء والأشغال العامة، والزراعة.

كما أوضح وزير الداخلية الفرنسي أنه سيتم منحهم تصريح إقامة قابلة للتجديد لمدة 12 شهرًا. وأن هذا اللقب لن يسمح لهم بتأكيد الحق في لم شمل الأسرة. الأمر الذي يتطلب تصريح إقامة لمدة لا تقل عن 18 شهرًا.

كما وجه درمانين رسالة جاء فيها “نريد من يعمل، لا نريد من ينهبون”. مضيفًا أن المعايير الأخرى المطلوبة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين هي عدم وجود سجل جنائي واختبار للغة الفرنسية.