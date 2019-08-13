بالفيديو.. وزير الرياضة يوضح حقيقة رحيل “بلماضي” عن “الخضر”

عاد من جديد وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف سليم برناوي” للرد على الإشاعات التي تتحدث عن رحيل مٌرتقب للناخب الوطني جمال بلماضي.

وقال “برناوي” خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء.

“أنا أقول لمن ينشر مثل هاته الشائعات الله يهديكم وجمال بلماضي لديه عقد مع المنتخب الوطني ولم نشعر إطلاقا برغبته في مغادرة الخضر”.

“جمال بلماضي إنسان مهني ومحترف وهو يؤدي في واجبه على اكمل وجه ولايوجد أي مشكل داخل المنتخب الوطني ونتمنى له تحقيق نجاحات آخرى”.

“أقول لمروجي الإشاعات يجب أن تخافوا الله في الجزائر وان تحافظوا على هذا المكسب المتمثل في المنتخب الوطني”.