بالفيديو.. وزير الرياضة يُفاجئ الجميع بهذا التصريح عن بيراف

مدح وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف سليم برناوي” رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية “مصطفى بيراف” واصفا إياه بالوطني.

وخلال نزوله ضيفا سهرة اليوم الخميس على برنامج داخل ال18 في تلفزيون النهار قال “برناوي”.

“أنا ومصطفى بيراف بمثابة إخوة وهو رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية ومُسير كبير في العالم وليس في الجزائر فقط”.

وأضاف:”بيراف عضو في اللجنة الأولمبية الدولية ولاأحد ينكر ماقدمه للرياضة الجزائرية ولايُمكنني التشكيك في حبه للوطن”.

ويأتي هذا التصريح في ظل الأزمة وتبادل الإتهامات بين الوزارة واللجنة الأولمبية مؤخرا.