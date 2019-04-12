بالفيديو.. وزير السكن يشرف على توزيع 900 سكن لصيغة “عدل” بميلة

شهدت ولاية ميلة توزيع 900 وحدة سكنية بصيغة “عدل” موزعة على مستوى تراب الولاية، حسبما أفاده بيان مصالح الولاية.

وأشرف وزير السكن كمال بلجود على عملية التوزيع، ورافقه فيها كل من والي الولاية عمير محمد، بالإصافة للسلطات الأمنية والعسكرية.

وقد قام وزير السكن أمس الخميس بزيارة عمل وتفقد لولاية ميلة، حيث استهل زيارته ببلدية شلغوم العيد.

أين قدمت له شروحات حول مشروع انجاز 600 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ”عدل”، الذي وضع له حجر الأساس.

وقد رُصد له مبلغ 179 مليار سنتيم بمدة انجاز30 شهرا، وبنفس الموقع تم وضع حجر الأساس لانجاز40 سكن ترقوي مدعم.

وخلال كلمته أكد الوزير بأن جميع مكتتبي عدل سيتحصلون على سكناتهم في البرامج المسجلة المقبلة.

وحرص على ضرورة تسريع وتيرة انجاز برامج هذه السنة، مشيرا أن عملية توزيع السكن تبقى متواصلة كل هذه السنة.