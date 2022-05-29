بالفيديو.. وزير السكن يُعاين تقدم الأشغال بملعب الدويرة

قام اليوم، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة عمل إلى ملعب دويرة.

الزيارة إستهلت بزيارة الأنفاق الثلاثة التي تم البدء في إنجازها منذ الزيارة الأخيرة للوزير بعدما عرفت توقفاً دام قرابة 03 سنوات.

حيث إنتهت أشغال الحفر نهائيا بالنفق الغربي الذي يبلغ طوله 120م والنفق الجنوبي الذي يبلغ طوله 146م.

على ان تنتهي أشغال الحفر بالنفق الثالث خلال الأيام القليلة القادمة، كما أن النفقين الأولين سيتم حسب الخرسانة بهما بداية الأسبوع القادم.

كما تنقل بعد ذلك الوزير إلى الطوابق السفلى للملعب “الطابق الأرضي رقم 01 ورقم 02” والتي ستكون محل متابعة دقيقة من طرف مؤسسة الإنجاز مع زيادة عدد العمال ومضاعفة وتيرة العمل للإنتهاء من أشغال التلبيس و البناء.

وفيما يخص السقف الخارجي للملعب، فإن الوزير طلب برنامج زمني يخص تغطية الهيكل المعدني الخارجي وزيادة وتيرة الإنجاز مع وضع الإضاءة الكافية للملعب التي من شأنها ضمان حماية العمال وأمانهم.

قبل أن يأمر الوزير في ذات السياق بمنع إستيراد جميع المواد المنتجة محليا مع تحضير قائمة محددة للمواد الضرورية لتكملة الملعب والتنقل إلى أماكن الإنتاج للمعاينة المباشرة للمواد.

وفيما يخص الكراسي فقد تم إبرام عقد إقتنائها مع المصاعد ليتم الإنطلاق في طلاء المدرجات خلال الأيام القادمة.

من جانب آخر فإن أشغال التهيئة الخارجية تعرف وتيرة تقدم ملحوظ وقد تم تحويل قرابة 3000 م³ من أصل 1,6 م³ من الأتربة مايسمح بمباشرة أشغال حظيرة السيارات وجدران الإسناد البالغ طولها ازيد من 500م بالإضافة إلى السياج الخارجي للملعب.