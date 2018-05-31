بالفيديو.. وزير الشباب والرياضة “حطاب” يزور الخضر

قام أمس الأربعاء وزير الشباب والرياضة محمد حطاب بزيارة المنتخب الوطني بمقر تربصه بالمركز التقني لسيدي موسى.

وقال حطاب لموقع الفاف الرسمي على هامش هذه الزيارة التي رافقه خلالها الرئيس خير الدين زطشي وكذا المناجير العام للمنتخب الوطني الأول حكيم مدان.

“أعتبر هذه الخطوة بمثابة إتصال أولي بيني وبين المنتخب الوطني منذ تعييني على رأس قطاع الرياضة”.

“أردت الإطلاع على أوضاع المنتخب الوطني وكذا مقاسمته الأجواء الرمضانية وسندعم زملاء محرز في مشوارهم مُستقبلا”.

“المنتخب الوطني هو فخر الجزائر لأنه أسعد الجزائريين وأخرجهم للشوارع ونتمنى عودته للنتائج الإيجابية لأننا نملك لاعبين عالميين”.