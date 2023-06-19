بالفيديو.. وزير العمل الفرنسي يدافع عن المهاجرين ويشكرهم

بينما يستمر الجدل حول نمو الهجرة في فرنسا، تختلف الآراء حول الفائدة الحقيقية لقانون ينظم تدفق الأجانب الوافدين.

ففي الوقت الذي تطالب فيه الأحزاب الفرنسية بعدد أقل من المهاجرين على التراب الفرنسي. فإن وزير العمل الفرنسي لديه رأي إيجابي نسبيًا بشأن الهجرة.

وقال وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت “بفضل التدفق الكبير للمهاجرين. تم تنشيط بعض القطاعات المهملة من العمال الفرنسيين.

وقال وزير العمل اوليفييه دوسوبت لراديو جيه يوم الاحد ان بعض القطاعات المهنية في فرنسا “لن تعمل” بدون الهجرة.

وأوضح “هناك 25٪ من العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي. مقارنة بالمعدل الوطني الذي يبلغ حوالي 3٪”.

وتابع وزير العمل الفرنسي “علينا أن نواجه الواقع (…) هذه المهن ما كانت لتوجد بدونها (…) في عدد معين من القطاعات المهنية ، لن تعمل بلادنا بدون الهجرة” ، أصر.

وقال “هناك رجال ونساء عملوا لسنوات بعقد عمل قانوني في العديد من المطاعم في باريس، لكن وضعهم الشخصي غير منتظم”.

ومع ذلك ، فإن اليمينيين يرفضون بشكل قاطع مناقشة هذه النقطة ويعارضون أي تسوية لوضع المهاجرين غير الشرعيين.

وأعلن أنه “إذا وجدنا في غضون أسابيع قليلة أنه لا توجد تسوية محتملة. فسيكون من الضروري أن نقرر ما إذا كنا سنقدم إصلاحنا أو نتركه هناك ، بدون نص”.