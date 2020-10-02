بالفيديو.. وصول الفريق التقني الجزائري إلى مدينة الخمس الليبية لإصلاح الخلل التقني في محطة توليد الكهرباء

وصل اليوم، 13 تقنيا تابعين لمجمع “سونلغاز” الى مدينة الخمس الليبية لإصلاح الخلل التقني في محطة توليد الكهرباء.
الفريق التقني الجزائري من خيرة مهندسي وتقنيي فرع الإنتاج ” SPE ” لمجمع سونلغاز.
وإستقبل الفريق التقني من طرف مدير عام الشركة العامة الليبية للكهرباء قبل تنقلهم إلى مقر إقامتهم و من تم إلى مباشرة عملهم في محطة ” الخمس” التي تبعد ب 120 كلم عن العاصمة الليبية.
#وصول الفريق الفني الجزائري ظهر يوم الجمعة إلى محطة كهرباء الخمس لاجراء التجارب التشغيلية لوحدتي توليد الخمس بقدرة 500 ميجاوات .
#وصول الفريق الفني الجزائري ظهر يوم الجمعة إلى محطة كهرباء الخمس لاجراء التجارب التشغيلية لوحدتي توليد الخمس بقدرة 500 ميجاوات .
Publiée par الشركة العامة للكهرباء sur Vendredi 2 octobre 2020
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