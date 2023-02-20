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الرياضة

بالفيديو.. وصول جثمان نجم المنتخب الغاني الراحل أتسو لمسقط رأسه

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالفيديو.. وصول جثمان نجم المنتخب الغاني الراحل أتسو لمسقط رأسه
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وصل جثمان اللاعب الدولي الغاني، ولاعب هاتاي سبور،كريستيان أتسو، عشية أمس الأحد، لمسقط رأسه، بعد أن لقي حتفه جراء زلزال تركيا.

وكان في استقبال جثمان اللاعب الراحل أتسو، عائلته وعدد من المسؤولين الحكوميين، بالإضافة لوزير الرياضة وأعضاء من الاتحادية الغانية لكرة القدم.

للإشارة، تم العثور على جثة اللاعب أتسو، بعد 12 يوما من البحث في الأنقاض التي تسبب فيها الزلزال، والذي خلف أكثر من 40 ألف ضحية.

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