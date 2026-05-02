بالفيديو.. وصول ضحايا حادث انحراف الحافلة السياحية إلى مستشفى عنابة

أعلنت وزارة الصحة، عن وصول ضحايا حادث انحراف الحافلة السياحية بدولة تونس إلى مستشفى البوني بولاية عنابة.

وأوضحت الوزارة أن معظم المصابين في حادث انحراف الحافلة السياحية الذي وقع بمنطقة مجاز الباب. بالجمهورية التونسية الشقيقة، والذين كانت حالتهم مستقرة، إلى مستشفى البوني بولاية عنابة. وذلك في أحسن الظروف وفي إطار عملية إجلاء منظمة ومحكمة.

كما أشارت أنه فور وصول الضحايا، تمّ توجيه المصابين إلى المصالح الاستعجالية المختصة، حيث تكفلت بهم الفرق الطبية التي جندت كافة الإمكانيات البشرية والمادية، من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

