بالفيديو.. وصول طائرة أبطال العرب لأرض الوطن والوزير الأول في الاستقبال

وصل منذ لحظات المنتخب الوطني الجزائري الى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.

وحل أبطال العرب بالجزائر قادمين من العاصمة القطرية الدوحة بعد تتويجهم بكأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

ووجد وفد الخضر في استقباله الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وأعضاء من حكومته اضافة الى مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم.

وسيقوم المنتخب الوطني بجولة في شوارع العاصمة للاحتفال مع الأنصار على متن حافلة مكشوفة.