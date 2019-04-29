بالفيديو: وصول عبد الغني هامل إلى محكمة تيبازة

وصل المدير العام السابق، عبد الغني هامل، وإبنه إلى محكمة ولاية تيبازة، للمثول أمام قاضي التحقيق.

ويمثل اللواء المتقاعد عبد الغني هامل رفقة نجله مراد لسماع أقوالهما، وهما متابعان في قضايا فساد.

للإشارة فإن عبد الغني هامل ونجله متابعان في قضايا نهب العقار وأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ.

🔴#الجزائر لحظة وصول اللواء المتقاعد عبد الغاني هامل إلى محكمة #تيبازة ⬇⬇⬇ 🔴#الجزائر لحظة وصول اللواء المتقاعد عبد الغاني هامل إلى محكمة #تيبازة⬇⬇⬇ Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Lundi 29 avril 2019

⭕⭕مباشر من محكمة ولاية تيبازة وصول عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني رفقة نجله للمثول أمام قاضي التحقيق Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Lundi 29 avril 2019

من جهته، قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة استمع أمس لوالي تيبازة السابق حول قضية شبهة فساد.

والي تيبازة السابق موسى غلاي المتابع في شبهة فساد شغل المنصب بين سنتي 2016 و2018.

ويعد عبد الغني هامل من مواليد سنة 1955 بدائرة صبرة بولاية تلمسان.

و شغل منصب المدير العام للأمن الوطني الجزائري عام 2010 خلفاً للعقيد علي تونسي.

إلى غاية إنهاء مهامه في جوان من السنة الماضية، من طرف رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتابع اللواء عبد الغني هامل تكويناً علمياً وعسكرياً في كل من الجزائر ومصر والإتحاد السوفياتي،

وتقلد بعدها عدة مناصب في جهاز الدرك الوطني منها منصب قائد حرس الحدود (الدرك الوطني)، كما وتقلد منصب قائد الحرس الجمهوري وآخرها المدير العام للأمن الوطني.