بالفيديو.. وضعيات كارثية لمؤسسات تربوية بعين الترك عشية الدخول التربوي بوهران

وضعية كارثية تشهدها بعض المؤسسات التربوية بوهران عشية الدخول الاجتماعي الذي لا تفصلنا عنه إلا أيام قليلة،

حيث وقفت النهار على عينة من هذه المؤسسات خصوصا منها الواقعة ببلدية عين الترك

نذكر على سبيل الذكر لا الحصر المدرسة الإبتدائية مفدي زكريا التي هي في حالة يرثى لها

رغم اقتراب موعد الدخول المدرسي فلا مطعم مجهز ولا دورات مياه مهيأة اما ساحة الابتدائية فحدث ولا حرج فهي محاطة بالاعشاب الضارة.

ملحقة حمو بوتليليس ومتوسطة طلاق جلول لهما نصيب من الوضعية الكارثية التي تسيء لقطاع التربية خصوصا بعد التعليمات التي أقرتها الوزارة الوصية بالتحضير الجيد لدخول التلاميذ بتوفير كل الظروف الملائمة

لذلك حيث تحاصر هذه المؤسستين التربويتين القاذورات والاوساخ من كل جهة أمام غياب المعنيين من مصالح البلدية ناهيك عن اهتراء المراحيض بدورات المياه ناهيك عن تحويلهما إلى ورشات للعتاد القديم والمهترى كما توضح صور النهار.