بالفيديو.. وعدة البرية موعد سنوي للتصالح مع التراث الأصيل بوهران

شهدت ظهيرة اليوم بلدية البرية التابعة لدائرة وادي تليلات بوهران وعدة سيدي الدبي مع أكبر استعراض للفانتازيا تعود على إحيائها سنويا في مثل هذا التاريخ احتفالا بعيد ثورة التحرير ترسيخا للعادات والتقاليد وعودة للتصالح مع التراث الأصيل.

وقد عرفت التظاهرة توافدا كبيرا للزوار من كافة ولايات الوطن خصوصا منهم محبو ألعاب الفروسية التي شارك فيها عدد كبير من القياد تنقلوا من الشلف، غليزان، مستغانم، تلمسان وعين تموشنت، مرتدين أجمل الألبسة التقليدية ذات البعد العربي الإسلامي وممتطين خيولا عربية ذات السروج الذهبية، ولجام الاحصنة المزركشة في سباق للخيول اختلط غبار حوافرها بدخان البارود.

كما تم تنظيم بالمناسبة عدة نشاطات شعبية كعروض في الفلكلور على أنغام الغايطة والبندير مع نصب خيم لاستقبال الزوار وضيافتهم من طرف أهالي المنطقة بموائد كسكسي وصينيات شاي تستمر طوال الليل،

لتختتم بتلاوة القرآن من قبل ما يعرف بالطلبة وبمدائح دينية مع عرض البعض لمنتوجات محلية يعتبرونها بركة يجب أن يقتنيها الزوار لذويهم وعائلاتهم.