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بالفيديو.. وفاة دراج بلجيكي في سباق “باريس – روبي” الشهير !!

الرياضة
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بالفيديو.. وفاة دراج بلجيكي في سباق “باريس – روبي” الشهير !!
بقلم أمير بهلول

عاشت رياضة الدراجات الهوائية يوما أسودا، إثر وفاة الدراج “ميكايل غولارتس” في سباق “باريس- روبي” الشهير الذي فاز به الدراج “بيتر ساغان”.

وكان البلجيكي الشاب صاحب الـ23 سنة قد سقط إثر سكتة قلبية حسب ما كشف عنه الطاقم الطبي.

وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس أعلن فريق “فيرندا ويليامز” وفاة الدراج بعد أن كان في المشفى.

وقدم العديد من نجوم رياضة الدراجات الهوائية السابقة والحالية على غرار الإسباني “ألبرتو كونتادور” التعازي لعائلة “غولارتس” ولفريقه.

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