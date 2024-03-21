بالفيديو.. وفاة شاب جزائري بعد مطاردته من قبل الشرطة الفرنسية

مساء الأربعاء الماضي، في أحد شوارع أوبرفيلييه بفرنسا، طاردت الشرطة دراجة نارية كان يستقلها شابان، بعد رفضهما الامتثال. مطاردة تحولت إلى مأساة حيث اصطدمت المركبة ذات العجلتين بمركبة تابعة لفرقة مكافحة الجريمة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.

وفي حادث الاصطدام، قُتل سائق السكوتر، وهو جزائري يدعى ونيس البالغ من العمر 18 عاماً. وخرج راكبه إبراهيم من الحادث مصاباً.

وتم توزيع مقطع فيديو يصور هذه الدراما على نطاق واسع على شبكة الإنترنت.

وفي أعقاب هذا الحادث، قدم محامي عائلة الضحية شكوى ضد الشرطة بتهمة “العنف المتعمد. الذي أدى إلى وفاة الضحية دون قصد”، ولكن أيضًا بسبب “العنف المتعمد المشدد”. ووفقا لهذا المحامي، لم يكن ذلك بأي حال من الأحوال نتيجة لحادث.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة في بوبيني، الخميس الماضي، أن “سائق شركة BAC. اضطر إلى الانحراف لتجنب مركبة لم تكن تحترم الأولوية”. إلى ذلك، أشار قائد الشرطة إلى “أنه لا يوجد أي عمل طوعي في هذا الشأن”.

في أعقاب هذا الحدث، كان مركز شرطة لا كورنوف هدفاً لأعمال العنف التي وقعت مساء الأحد 17 مارس 2024. حيث أطلق حوالي خمسين فرداً القوة ضد شرطة لا كورنوف. العديد من هؤلاء الأشخاص يأتون من نفس الحي الذي يعيش فيه الشاب وانيس، الذي صدمته سيارة باك.

وخلال هذا الهجوم، أصيب ضابطا شرطة وتم اعتقال عدة أشخاص، وجميعهم كانوا معروفين لدى المصالح القضائية.

إلى ذلك، دعت عائلة الضحية إلى مسيرة صامتة ستنظم مساء اليوم الخميس. سلوك مسؤول بشكل خاص من جانب عائلة وانيس، التي تعاني من ألم فقدان طفلها.