بالفيديو.. وفاة صادمة لرابر شهير على المسرح أمام الجمهور

توفي مطرب الراب الجنوب إفريقي الشاب كوستا تيتش، أثناء غنائه على خشبة المسرح في جوهانسبرج.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، تيتش، واسمه الحقيقى كونستانتينوس تسوبانوجلو، وهو يتعثر ويسقط على أرض المسرح أثناء حفلته، قبل أن يساعده آخرون للوقوف على قدميه.

وواصل النجم الجنوب أفريقي الغناء بعدها، قبل أن يسقط مرة ثانية مغشيا عليه، وذلك خلال مهرجان “ألترا ميوزك” في جنوب إفريقيا.

وتم إعلان وفاة الرابر والذي يبلغ من العمر 27 عاما، بعد نقله إلى المستشفى، من دون الكشف عن سببها حتى الآن.