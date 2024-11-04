بالفيديو.. وفاة لاعب وإصابة 5 آخرين في مباراة كرة قدم

شهدت ملاعب كرة القدم في بيرو، حادثا مأساويا، عندما ضربت صاعقة برق أحد اللاعبين ما أدى لوفاته، وإصابة 5 آخرين، خلال مباراة في بطولة إقليمية.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الإثنين، عن وفاة اللاعب خوسي ميزا (39 عاما)، خلال مباراة خوفينتود بيلافستا، وفاميليا تشوكا.

كما أظهر مقطع فيديو، لحظة سقوط اللاعب خوسي ميزا، أثناء المباراة، إثر صاعقة برق، وإصابة خمسة لاعبين آخرين من الفريقين.

ودفعت هذه الحادثة بحكم المباراة، بتوقيف اللقاء، لنقل المصابين إلى المستشفى، بسبب تعرضهم لحروق خطيرة على مستوى الجسد.