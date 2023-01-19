بالفيديو.. وفاة مناصر واصابة العشرات أمام ملعب البصرة قبل نهائي كأس الخليج
بقلم كريم تيغرمت
شهدت الساعات القليلة التي تسبق نهائي كأس الخليج العربي في طبعته الـ25، والمقررة بملعب البصرة بالعراق، أحداث مؤسفة.
وكشفت سبكة “بين سبورت” اليوم الخميس، عن وفاة مناصر، واضابة العشرات بجروح، اثر تدافعهم للدخول إلى ملعب البصرة.
كما أوضحت ذات المصادر، بأن الحضور الجماهيري الغفير، خلف ازدحام وتدافع كبير أمام ملعب “البصرة”.
وتدرس السلطات العراقية تأجيل هذا النهائي لموعد لاحق، بسبب هذه الأحداث المؤسفة، مع امكانية نقل المباراة خارج العراق.
يذكر أن منتخب العراق، يواجه نظيره العماني، سهرة اليوم الخميس، في نهائي كأس الخليج العربي، بملعب البصرة.
لقطات تظهر سقوط ضحايا وإصابات بسبب التدافع واقتحام جماهير أرض ملعب #جذع_النخلة في #البصرة#خليجي25_بصراوي #نهائي_كأس_الخليج #خليجي25 pic.twitter.com/VcF9BXmUIP
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) January 19, 2023
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