بالفيديو.. وفاة مناصر واصابة العشرات أمام ملعب البصرة قبل نهائي كأس الخليج 

شهدت الساعات القليلة التي تسبق نهائي كأس الخليج العربي في طبعته الـ25، والمقررة بملعب البصرة بالعراق، أحداث مؤسفة.

وكشفت سبكة “بين سبورت” اليوم الخميس، عن وفاة مناصر، واضابة العشرات بجروح، اثر تدافعهم للدخول إلى ملعب البصرة.

كما أوضحت ذات المصادر، بأن الحضور الجماهيري الغفير، خلف ازدحام وتدافع كبير أمام ملعب “البصرة”.

وتدرس السلطات العراقية تأجيل هذا النهائي لموعد لاحق، بسبب هذه الأحداث المؤسفة، مع امكانية نقل المباراة خارج العراق.

يذكر أن منتخب العراق، يواجه نظيره العماني، سهرة اليوم الخميس، في نهائي كأس الخليج العربي، بملعب البصرة.