بالفيديو ..وفاة 3 فلسطينيين بعد انفجار بناية في يافا

أسفر انفجار وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة يافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن وفاة 3 فلسطينيين وإصابة 5 آخرون.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” عن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن الانفجار أدى إلى نشوب حريق في بناية، ما أسفر عن انهيار قسم منها، ووفاة 3 فلسطينيين وإصابة 12 آخرين.

واوضحت أن الضحايا من مدينة يافا والطيبة والضفة.

كما تسبب الانفجار في وقوع أضرار بالغة في المباني المجاورة لمكان وقوع الانفجار

بالإضافة إلى احتراق العديد من السيارات.

وفتحت الجهات المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.