بالفيديو.. وفاق سطيف يتنقل بسيارات أجرة لمواجهة نادي فورتون الغامبي

تعرض نادي وفاق سطيف لموقف لا يحسد عليه، ساعات قليلة قبل موعد المباراة التي ستجمعهم اليوم السبت، بنادي فورتون الغامبي.

وتفاجأ وفد الوفاق، لعدم توفير إدارة نادي فورتون، حافلة لنقل الفريق من مقر اقامتهم إلى الملعب، من أجل خوص اللقاء

وأجبر مسؤولي النادي السطايفي، على استئجار سيارات أجرة، من أجل ضمان تنقل اللاعبين والطاقم الفني.

يذكر أن وفاق سطيف، يواجه نادي فورتون يونايتد، لحساب الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا.

https://www.facebook.com/officielESSETIF/videos/566074891104503/