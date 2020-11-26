بالفيديو.. وفاق سطيف يجري فحوصات كورونا تحسبا لمواجهة الإتحاد

الرياضة
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بالفيديو.. وفاق سطيف يجري فحوصات كورونا تحسبا لمواجهة الإتحاد
بقلم كريم.تيغرمت

أجرى تعداد فريق وفاق سطيف فحوصات الكشف عن فيروس كورونا، تحسبا للجولة الأولى من المحترف الأول، والتي ستجمعهم باتحاد العاصمة.

ونشرت إدارة وفاق سطيف، عبر الحساب الرسمي للفريق، مقطع فيديو، لعملية فحص الكشف عن فيروس كورونا، التي خضع لها لاعبو الفريق.

وتأتي هذه الخطوة، تطبيقا لإجراءات البروتوكول الصحي المفروض من وزارتي الصحة، والرياضة، والتي تسبق مواجهة اتحاد العاصمة.

يذكر أن وفاق سطيف، سيحل ضيفا على فريق اتحاد العاصمة، يوم السبت المقبل، في افتتاح مشوار الفريقين ضمن بطولة الموسم الجديد من المحترف الأول.

https://fb.watch/1-f2sQVsZ6/


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