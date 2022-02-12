بالفيديو.. وفاق سطيف يعود بفوز مثير من غينيا
فاز اليوم السبت وفاق سطيف بقيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي بهدف مقابل صفر من إمضاء قندوسي في الدقيقة 47 من الشوط الثاني. أمام حوريا كوناكري الغيني.
كما عرفت المباراة تألق أشبال المدرب الكوكي. أين قدموا مباراة جيدة وصعبة في الوقت نفسه بالنظر إلى الظروف والإمكانيات الصعبة التي جرت فيها المواجهة.
كما شهدت المباراة طرد لاعب حوريا كوناكري ياخويا باري في الشوط الثاني بالبطاقة الحمراء. الامر الذي منح الأفضلية لزملاء قندوسي بالتحكم في وتيرة المواجهة.
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الكاف تجبر وفاق سطيف على الاستقبال خارج ملعبه
سيكون فريق وفاق سطيف، مجبرا على استقبال منافسيه في دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا، خارج ملعب “8 ماي 1945”
وأعلنت إدارة الوفاق في بيان لها. بأن الكاف، رفضت تأهيل ملعب “8 ماي” لاحتضان مبارايات دور المجموعات، لعدم مطابقته للمعايير.
كما أوضح مسؤولو النادي السطايفي. بأنهم سيختارون بين الاستقبال في ملعب “5 جويلية” بالعاصمة، أو ملعب “تشاكر” بالبليدة.
يذكر أن وفاق سطيف. سيباشر مغامرته في دور المجموعات من رابطة الأبطال، بغينيا في مواجهة حوريا كوناكري، يوم 11 فيفري.
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