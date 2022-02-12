بالفيديو.. وفاق سطيف يعود بفوز مثير من غينيا

فاز اليوم السبت وفاق سطيف بقيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي بهدف مقابل صفر من إمضاء قندوسي في الدقيقة 47 من الشوط الثاني. أمام حوريا كوناكري الغيني.

كما عرفت المباراة تألق أشبال المدرب الكوكي. أين قدموا مباراة جيدة وصعبة في الوقت نفسه بالنظر إلى الظروف والإمكانيات الصعبة التي جرت فيها المواجهة.

كما شهدت المباراة طرد لاعب حوريا كوناكري ياخويا باري في الشوط الثاني بالبطاقة الحمراء. الامر الذي منح الأفضلية لزملاء قندوسي بالتحكم في وتيرة المواجهة.

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