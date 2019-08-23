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بالفيديو..وفاق سطيف يقدم قميصه الجديد للموسم الحالي 2020/2019

الرياضة
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بالفيديو..وفاق سطيف يقدم قميصه الجديد للموسم الحالي 2020/2019
بقلم حكيم شق الطين

قام نادي وفاق سطيف اليوم الجمعة، بتقديم القميص الجديد للنسر الاسود وذلك للموسم الحالي 2019/2020

وجاء تقديم نادي الهضاب للقميص عبر فيديو وضع بالصفحة الرسمية للنادي في الفايسبوك
القميص الذي يحمل اللونين المعتادين للوفاق الأبيض والأسود مصنوع من قبل شركة “جوما” لصناعة الألبسة والعتاد الرياضي.
وقام مجموعة من لاعبي النسر السطايفي بتقديم القميص على غرار أكرم جحنيط في أرضية ملعب 8 ماي 1945 وكذا غرفة تغيير الملابس .

تقديم القميص الرسمي للموسم الجديد #Joma_algerie⚽#Kit_2019_2020🏁🏁#Black_and_white 🏁Merci Innova Studio

Publiée par Entente Sportive Sétifienne sur Jeudi 22 août 2019


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=691931

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