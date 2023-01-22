بالفيديو.. وفد الكاف ينبهر بجمال قسنطينة

قام وفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بزيارة سياحة بمدينة قسنطينة، على هامش حضورهم فعاليات شان الجزائر 2022.

وزار وفد الكاف، في جولته السياحة أهم وأجمل معالم، قسنطينة، على غرار قصر الحاج أحمد باي، ومعالم أخرى.

كما أبدى كل من عضو اللجنة الطبية للكاف ياسر حسني، وعضو لجنة الإعلام، انبهارهم بجمال مدينة الجسور المعلقة.

كما استغل وفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هذه الفرصة لأخذ العديد من الصور التذكارية بمختلف معالم قسنطينة.