بالفيديو.. وفد منتخب العراق يحل بالجزائر تحسبا للألعاب العربية

حلّ وفد منتخب العراق بالجزائر تحسبا للمشاركة في الألعاب العربية التي ستنطلق يوم 5 جويلية المقبل التي تمتد إلى غاية 15 من نفس الشهر.

و أبدى المسؤول عن الوفد العراقي سعادته الكبيرة اثر الاستقبال الحار، حيث قال في تصريح لـ “النهار” اليوم “الاستقبال كان جيدا و رائع و الجزائر عودتنا على ذلك. من جانبنا نسعى للتتويج بالميدالية الذهبية”.

كما أضاف ” الجزائر تستطيع تنظيم بطولات أكبر من الألعاب العربية. الجزائر تملك لاعبين وأبطال سابقين ومعروفين في الساحة الرياضية”.

ويتواصل حلول وفود المنتخب العربية بمختلف الولايات الجزائرية خاصة التي ستحتضن المسابقة والأمر يتعلّق. بكل الجزائر، عنابة، قسنطينة، وهران، تيبازة، البليدة، تيزي زو.

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