وجد مجموعة من المعتمرين الجزائريين أنفسهم مشردين في مطار جدة، بعد أن تخلت عنهم الوكالة السياحة التي نظمت عمرتهم.

وحسب أحد المعتمرين فإن الوكالة نقلتهم من الفندق الذي كانوا يقيمون به في حدود الساعة السابعة، نحو مطار جدة.

في حين رحلتهم مبرمجة في حدود الساعة الثامنة ليلا، ما جعل المعتمرين يقبعون لساعات داخل قاعة الانتظار في المطار.

وهذا ما أثار استياء المعتمرين الذين اشتكوا من سوء معاملة الوكالة التي تركتهم مشردين ولم تكترث لهم.

كما أشار المتحدث في تصريح للنهار “أون لاين” أن كبار السن من المعتمرين لم يقاوموا وتعبوا تعبا شديدا خاصة وأنهم،

لم تمر مدة على اتمام مناسك العمرة.

يشار إلى أن المقر الرئيسي للوكالة في بلدية درقانة بالجزائر، ولديها فروع في كل من قصر البخاري بالمدية،باش جراح بالجزائر.