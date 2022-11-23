بالفيديو.. ولادة توأمين من أجنة مجمدة منذ 30 سنة

وضعت سيدة أمريكية توأمين من أجنة مجمدة، قد تكون الأطول عمرا في الولايات المتحدة.

وولدت ليديا وتيموثي ريدجواي في 31 أكتوبر بعد ثلاثين عامًا من تجميد الأجنة.

وقال فيليب ريدجواي ، وأطفاله في حضنه ، من منزله في ولاية أوريغون: “هناك شيء يثير الذهول حول هذا الموضوع”.

وكان والد الطفلتين، فيليب ريدجواي، في الخامسة من عمره، عندما دبت الحياة في الجنينين عام 1992. أي أن الطفلتين عمليا أكبر منه سنا، وأصغر منه بنفس الوقت.

منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ، تم تخزين خمسة أجنة على قش صغير. وحفظها في النيتروجين السائل عند حوالي 200 درجة تحت الصفر، في جهاز يشبه خزان البروبان.

وقامت شركة Southeastern Fertility ، التي تشترك مع المركز الوطني للتبرع بالأجنة، بإذابة الأجنة في 28 فيفري.

ومن بين الأجنة الخمسة التي تمت إذابتها، كان اثنان غير قابلين للحياة. وفقًا للخبراء، يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة حوالي 80 ٪ عند إذابة الأجنة المجمدة.

وتم نقل الأجنة الثلاثة المتبقية إلى راشيل ريدجواي في 2 مارس ، بعد 29 عامًا و 10 أشهر من تجميدها. اثنان من عمليات النقل كانت ناجحة في النهاية.

وكان الدكتور جيم تونر ، أخصائي الخصوبة في أتلانتا ، مطمئنًا بشأن متوسط ​​العمر المتوقع لهؤلاء الأطفال.

وقال المتخصص جيم تونر: “لا يبدو أن الجنين المخزن في النيتروجين السائل يعرف الوقت … لقد استيقظ للتو بعد 30 عامًا ، ولم يكن يعلم أبدًا أنه نائم”.