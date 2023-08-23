بالفيديو.. ولادة زرافة نادرة غير مرقطة

شهدت حديقة حيوان تينيسي ولادة زرافة، لكنها لم تكن زرافة عادية بل شديدة الندرة.

فقد ولدت زرافة أنثى غير مرقطة، في حديقة حيوان مملوكة لعائلة برايتس في لايمستون، شمال شرق تينيسي. في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ديفيد برايت، أحد ملاك الحديقة، إن “الزرافة حديثة الولادة بنية اللون بلا بقع وهذا نادر”. كان باحثون قد عثروا على زرافة أخرى غير مرقطة في طوكيو عام 1972، وزرافتين قبلها بالشكل نفسه فقط.

الزرافة حديثة الولادة، التي لم يطلق عليها اسم بعد بصحة جيدة، وظهرت في الحديقة مع أمها، وفقا لمالك الحديقة.

واستغلت الحديقة الفرصة واتخذت خطوة غير معتادة بنشر صورة الزرافة غير المرقطة في حسابها على “فيسبوك” ضمن جهود حماية الحيوانات.