بالفيديو.. ولادة طفل خلال رحلة جوية وشركة الطيران تهديه 90 تذكرة مجانية

ولد طفل على متن الطائرة أثناء رحلة جوية، عندما جاء المخاض لامرأة فارة من الحرب في هايتي. وذلك بعد دقائق فقط من إقلاع الطائرة التي كانت تقلها لإجراء مقابلة من أجل الهجرة.

وكانت السيدة الهايتية ويلين تولوس والتي تبلغ من العمر 42 عاماً تسافر على متن شركة الطيران الوطنية في المكسيك “Aeroméxico”. في رحلة متجهة من العاصمة مكسيكو سيتي نحو مدينة سيوداد خواريز الحدودية مع أمريكا في شمال المكسيك.

بعد دقائق فقط من إقلاع الطائرة بدأت السيدة ويلين تشعر بانقباضات في الرحم. ولحسن حظها فإنّ زوجها ديوميتي سانتيل كان يرافقها في تلك الرحلة.

وحاولت السيدة التي فرت مؤخراً رفقة زوجها من دولة هايتي الغارقة في أعمال العنف. أن تضبط نفسها وتتحمل تلك الآلام إلى حين هبوط الطائرة، لكنها لم تتمكن من ذلك.

لتبلغ السيدة الهايتية إحدى المضيفات على متن الرحلة الجوية رقم 113 بحالتها بعد حوالي 20 دقيقة من إقلاع الطائرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانية، فإنه ولحسن حظ السيدة الهايتية كان من بين الركاب طبيبة تدعى “ليتيسيا أوليفاريس”. ساعدت الأم في ولادة طفلها وهي في الجو دون أي مشاكل تذكر.

وبعد هبوط الطائرة في مطار أبراهام غونزاليس في سيوداد خواريز سارع المسعفون إلى نقل الطفل إلى مستشفى متخصص للأطفال. وتم فصله عن والدته لمدة يوم كامل بسبب أنّ الولادة تمّت في بيئة “غير خاضعة للرقابة”، قبل أن يلتئم شملهما مجدداً.

إدارة الصحة الإقليمية في المكسيك أكدت في بيان لها أنّ الأم خرجت من المستشفى بعد 24 ساعة من دخوله. وتمّ نقلها مباشرة إلى مستشفى الأطفال التخصصي لتتمكن من حمل طفلها بين يديها.

وبحسب صحيفة The Independent البريطانية، فإنّ شركة الطيران الوطنية المكسيكية كشفت عن هدية غير متوقعة. قدمتها للطفل المولود على متن إحدى طائراتها.

والهدية هي عبارة عن 90 رحلة جويّة مجانية للطفل، وذلك كون الشركة كانت تحتفل في ذلك اليوم بالذكرى الـ90 لتأسيسها.