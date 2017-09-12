بالفيديو.. ولد عباس يكشف فحوى لقاءه بأويحيى

كشف، الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس ما دار بينه ويبن الوزير الأول أحمد أويحيى في اجتماعهما الأخير بأحزاب الموالاة.

وصرح ولد عباس، لقناة “النهار” أنه اجتمع في وقت سابق مع أويحيى للتشاور حول الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

واجتمع اليوم الثلاثاء، الوزير الأول أحمد أويحيى، بقصر الحكومة، بأحزاب المولاة على غرار “الافلان”، “تاج”، “الحركة الشعبية الجزائرية”، وممثيلي “الأرندي”.

وأوضح الأمين العام للأفلان، أنّ اجتماع الأحزاب مع الوزير الأول كان ايجابيًا للتشاور على الأوضاع الراهنة للبلاد وبرنامج الحكومة.

وأكد ولد عباس أنّ القاسم المشترك بين أحزاب الأغلبية هو دعمهم لبرنامج الرئيس بوتفليقة.

موضحا، الأفلان يدافع على المكاسب الإجتماعية للمواطن البسيط وحقوقه، كالصحة، السكن ودعم المواد الأساسية، بتوصية من رئيس الجمهورية.

وشدد ولد عباس، الحفاظ على السيادة الوطنية، وعدم اللجوء للمديونية الخارجية، باقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

كما حمل اجتماع أحزاب الموالاة تبادل الآراء حول تعديل قانون للقرض والنقد.

وأوضح المتحدث، أنّ الأفلان يدعم فكرة استغلال استثمار الأموال في المشاريع الوطنية بعيدا عن الاستيراد، لخدمة التنمية المحلية.

ومن جهة آخرى قال ولد عباس، أنّه “لم يتم اقصاء أحزاب المعارضة من الاجتماع الأبواب مفتوحة للكل لمناقشة ما ينفع الجزائر”.

مشددا على توحيد الصفوف بين كل الأطياف (موالاة ومعارضة) للنهوض بالوطن.

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