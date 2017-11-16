بالفيديو..ولد عبّاس نحن مع الحكومة إذا طبقت برنامج رئيس الجمهورية

تسببت الأمطارالتي تساقطت خلال 24ساعة الأخيرة، بولاية عنابة في غرق عدد من المؤسسات التربوية من بينها ثانوية قوري يونس.
حيث إضطر تلاميذ الثانوية، إلى مغادرة مقاعد…
ومن جهة أخرى قامت الفرقة المتنقلة لأقسام الجمارك لمستغانم أيضا الأسبوع بحجز 2.000 قارورة نبيد مختلفة الأحجام والعلامات التجارية،
بعد توقيف مركبة على متنها 3 متورطين…
ستعرف عدة أحياء ببلدية أولاد فايت، بالجزائر العاصمة، غدا الجمعة إنقطاعا في التزويد بالتيار الكهربائي.
وذلك من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة زوالا،حسبما جاء…
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