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بالفيديو..ولد عبّاس نحن مع الحكومة إذا طبقت برنامج رئيس الجمهورية

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بالفيديو..ولد عبّاس نحن مع الحكومة إذا طبقت برنامج رئيس الجمهورية
بقلم وفاء.ب

أكّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أنّ حزبه لن يدعّم الحكومة إذا انحرفت عن برنامج رئيس الجمهورية.

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