بالفيديو.. ولد علي: “سأطلب موافقة الفاف لإعتبار الفلسطينين كلاعبين محليين”

كشف الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب منتخب فلسطين، عزمه على التقدم بطلب رسمي لرئيس الفاف خير الدين زطشي، من أجل إعتبار اللاعبين الفلسطينين كلاعبين محليين في الجزائر.

وصرح نور الدين ولد علي، في هذا الخصوص، لموقع “ديزاد فوت”: “سأطلب بصفة رسمية، من رئيس الفاف، السماح باعتبار الفلسطينيين كلاعبين محليين”.

وأوضح: “الأمر لا يتعلق باستقدام العديد من اللاعبين الفلسطينيين المحترفين إلى البطولة الوطنية، وانما الأمر يتعلق بالمواهب الفلسطينية الشابة، قصد منحها تكوين، ضمن ظروف وامكانيات في المستوى”.

وتابع مدرب المنتخب الفلسطيني، نور الدين ولد علي: “هذا الأمر يدخل أيضا في الجانب الإنساني، اتجاه اخواننا الفلسطينيين”.