بالفيديو.. ولد علي يدعو لحملة تحسيسية للقضاء على العنف في الملاعب

ندد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي بالتجاوزات وأعمال الشغب التي شهدتها الملاعب الجزائرية مناشدا الأندية والأنصار بضرورة التحلي بالروح الرياضية.

وأكد ولد على على هامش زيارته الميدانية إلى ولاية سعيدة أن ظاهرة العنف دخيلة على الكرة الجزائرية قائلا:

“أعمال العنف التي تم تسجيلها في الملاعب خلال الفترة الأخيرة هي تصرفات لا تخدم الكرة الجزائرية بصفة خاصة والرياضة بصفة عامة”

وأضاف: “هي مجرد لعبة..ومجرد مباراة في كرة القدم، أدعوا رؤساء الأندية، المدربين وحتى اللاعبين ولجان الأنصار إلى القيام بعمل تحسيسي من أجل القضاء على الظاهرة”.