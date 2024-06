بالفيديو.. ولفرهامبتون يستعرض أجمل ما قدمه آيت نوري في الموسم المنقضي

أثنت إدارة نادي ولفرهامبتون الانجليزي، على مردود نجمها الدولي الجزائري ريان آيت نوري، في الموسم المنقضي.

ونشرت إدارة ولفرهامبتون، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو، خاص، بآيت نوري.

واستعرض مسؤولي النادي الإنجليزي، من خلال هذا الفيديو، أجمل اللقاطات التي بصم عليها نجمهم الدولي الجزائري طيلة موسم 2023-2024.

يذكر أن ريان آيت نوري، شارك أمس الخميس في مباراة الخضر ضد غينيا، كما سيكون معنيا بالمباراة المقبلة أمام أوغندا، المقررة يوم 10 جوان، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

The best of Rayan Ait-Nouri in 2023/24.

🇩🇿🍿 pic.twitter.com/mMtn7dnkbY

— Wolves (@Wolves) June 6, 2024