بالفيديو.. ومضات ضوئية غريبة رافقت العاصفة التي ضربت فرنسا ليلة أمس

قام العديد من سكان غرب فرنسا بتصوير “ومضات كهربائية” الليلة الماضية، رافقت العاصفة التي ضربت فرنسا ليلة أمس.

وأضاءت سماء غرب فرنسا ليل الأربعاء إلى الخميس، وهي المنطقة التي اجتاحتها العاصفة كياران. وتسمى هذه الظاهرة، المعروفة لدى الكهربائيين ومطاردي العواصف، بـ “فلاش الطاقة”.

ومضات الطاقة التي تظهر بشكل خاص في الليل ليست طبيعية. هذه في الواقع أقواس كهربائية تحدث في حالة حدوث ماس كهربائي.

هذه الظاهرة شائعة أثناء العواصف أو العواصف الرعدية. يمكن أن يحدث ذلك عند تلف خط الكهرباء – أو أي تركيب كهربائي -. بسبب سقوط شجرة أو عاصفة من الرياح أو البرق.

وتتميز “ومضات الطاقة” عن البرق الطبيعي بلونها، الذي غالبا ما يكون مزرقا، وبأنها تأتي من الأرض وليس من السماء.

وبحسب مدير شبكة الكهرباء الفرنسية إنيديس، فقد حرم 1.2 مليون منزل من الكهرباء بسبب العاصفة. بما في ذلك 780 ألف منزل في بريتاني.