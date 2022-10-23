بالفيديو.. وناس يتألق ويُقدم تمريرة حاسمة أمام موناكو

تألق سهرة اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، آدم وناس، مع فريقه ليل في الدوري الفرنسي.

حيث بصم الجناح الجزائري على تمريرة حاسمة في اللقاء الجاري حاليا أمام موناكو لحساب الجولة الـ12.

ونفذ الساحر الجزائري مُخالفة دقيقة في الدقيقة الـ22 وضعها فوق رأس زميله ألكساندرو ريبيرو سجل منها الأخير هدف التقدم.

وشارك وناس منذ ضربة البداية في المواجهة التي تُشير نتيجتها الوقتية للتعادل 2-2.