بالفيديو… وناس يعود إلى المشاركة في مباريات ليل بعد غياب طويل
بقلم عزيز طالبي
عاد الدولي الجزائري أدم وناس إلى المشاركة في المباريات الرسمية بعد غياب طويل جدا، ذلك خلال مباراة ليل أمام بريست.
وشارك أدم وناس بشكل احتياطي لكنه قدم ما عليه، في المباراة التي فاز بها فريقه ليل بهدف مقابل صفر أمام ليل ضمن الجولة التاسعة من الليغ 1 التي جرت بملعب “”بيار موروا”.
كما كانت عودة مهاجم الخضر موفقة كثيرا باقتراب نادي ليل الفرنسي بصعود فريقه إلى المركز الرابع من البطولة الفرنسية.
• قليل من سحر آدم وناسpic.twitter.com/Ghl2t7wJWe
— 𝐴𝑟𝑜𝑏𝑎𝑠𝑒𝑑𝑧𝑎𝑖𝑟 𝐴𝑟𝑎𝑏𝑖𝑐 (@arobasedzair_Ar) October 22, 2023
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