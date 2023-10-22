بالفيديو… وناس يعود إلى المشاركة في مباريات ليل بعد غياب طويل

عاد الدولي الجزائري أدم وناس إلى المشاركة في المباريات الرسمية بعد غياب طويل جدا، ذلك خلال مباراة ليل أمام بريست.

وشارك أدم وناس بشكل احتياطي لكنه قدم ما عليه، في المباراة التي فاز بها فريقه ليل بهدف مقابل صفر أمام ليل ضمن الجولة التاسعة من الليغ 1 التي جرت بملعب “”بيار موروا”.

كما كانت عودة مهاجم الخضر موفقة كثيرا باقتراب نادي ليل الفرنسي بصعود فريقه إلى المركز الرابع من البطولة الفرنسية.

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