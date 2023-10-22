إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو… وناس يعود إلى المشاركة في مباريات ليل بعد غياب طويل

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو… وناس يعود إلى المشاركة في مباريات ليل بعد غياب طويل
وناس
  • 178
  • 0

عاد الدولي الجزائري أدم وناس إلى المشاركة في المباريات الرسمية بعد غياب طويل جدا، ذلك خلال مباراة ليل أمام بريست.

وشارك أدم وناس بشكل احتياطي لكنه قدم ما عليه، في المباراة التي فاز بها فريقه ليل بهدف مقابل صفر أمام ليل ضمن الجولة التاسعة من الليغ 1 التي جرت بملعب “”بيار موروا”.

كما كانت عودة مهاجم الخضر موفقة كثيرا باقتراب نادي ليل الفرنسي بصعود فريقه إلى المركز الرابع من البطولة الفرنسية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt

رابط دائم : https://nhar.tv/NROD4
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر