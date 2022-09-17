بالفيديو.. وناس يفتح عداده التهديفي في الدوري الفرنسي بطريقة رائعة

افتتح الدولي الجزائري ادم وناس عداده التهديفي، اليوم السبت، رفقة فريقه ليل الفرنسي في منافسة الليغ 1 أمام تولوز.

وسجّل “الفنان” الجزائري هدف الجميل جدا فيالدقيقة 53 من عمر المباراة.

كما توّج ادم وناس بلقب السلطان في المباراة التي لعبت داخل القواعد بملعب “بيار موروا”.

و اصبح خريج أكاديمية بوردو يلقى معالمه بشكل ملفت للإنتباه بعد تجربة صعبة قضاها مع النادي الإيطالي نابولي.

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