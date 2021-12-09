بالفيديو.. وناس يُسجل هدفا رائعا في الدوري الأوروبي

وقع أمسية اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “آدم وناس” هدفا رائعا في منافسة كأس الدوري الأوروبي.

وناس منح التقدم لنابولي الايطالي في مواجهة الضيف ليستر سيتي الانجليزي بملعب “دييغو أرماندو مارادونا”.

وسجل وناس الهدف الأول للبارتينوباي في الدقيقة ال4 في لقاء الجولة السادسة من دور المجموعات.

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أبدى المدرب سيرسي كوزمي سعادته إثر تقديم الدولي الجزائري ادم وناس مستويات كبيرة مع نابولي، مشيرا إلى أنّه يتمتع بصفات متنوعة.

وقال المدرب السابق للجزائري في كروتوني: “آدم موهبة رائعة،إنه قادر على تقديم أفضل مما قدمه مع نابولي حتى الآن”.

كما أكد المدرب كوزمي ” ادم في فريق يتمتع بجودة عالية يمكنه التعبير عن نفسه في أفضل حالاته”. وأضاف “إنه لاعب في السن المناسب وفهم الأخطاء التي ارتكبها لاستعادة ما خسره”.

وختم حديثه عن خريج مدرسة بوردو “يتمتع بصفات ليست للجميع حتى داخل نابولي، ولا يتمتع كل شخص بضرباته”.

يذكر، أن الدولي الجزائري يتواجد حاليا في قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي التي ستواجه منتخب جيبوتي العاصمة المصرية القاهرة.

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عاد النجم الدولي الجزائري لاعب نابولي الإيطالي “أدم وناس” للمُشاركة مع فريقه بعد تعافيه من الإصابة.

“وناس” دخل بديلا في الدقيقة ال83 مكان زميله لوزانو قبل أن يوقع الهدف الرابع للبارتينوباي في الدقيقة ال90.

وفاز نابولي برباعية كاملة مقابل هدف وحيد على ليجيا وارسو في الجولة ال4 من دور مجموعات منافسة كأس الدوري الأوروبي.

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